ВСУ заподозрили в планах нанести удары вглубь России с западных аэродромов Генерал Попов заявил, что ВСУ могут нанести удары по РФ с западных аэродромов

Вооруженные силы Украины могут нанести удары вглубь России с западных аэродромов, допустил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с MK.RU. Он напомнил, как российские войска нанесли мощный удар по аэродрому Озерный в Житомирской области, который служил базой для хранения техники НАТО. По его словам, атака могла уничтожить значительную часть западного вооружения.

Да, аэродромы, по которым мы сегодня ударили, украинские ВВС могут использовать как основные, затем сесть на аэродром «подскока» где-то под Харьковом, Изюмом и полететь уже далеко внутрь нашей страны, — поделился генерал.

Попов отметил, что, несмотря на продолжающиеся поставки техники из стран НАТО, их объем сократился. Генерал добавил, что российские силы атакуют подобные аэродромам объекты, чтобы нарушить логистику поставок и создать давление на украинские цепочки снабжения.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ в ночь на 10 июля нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины в Киеве. Также российская армия поразила инфраструктуру военного аэродрома. По данным ведомства, ВС РФ удалось достигнуть целей.