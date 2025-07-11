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Атаки ВСУ на Россию
11 июля 2025 в 04:42

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 июля

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 11 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 11 июля

Telegram-канал Mash сообщил об ударах дронов ВСУ по Тульской области. По информации канала, первые звуки взрывов раздались около 02:40 в Узловском и Ленинском районах, Алексине и Пролетарском районе Тулы. Местные власти и Министерство обороны РФ пока не комментировали эту информацию.

Mash уточнил, что всего в городе прогремело более пяти взрывов. Канал добавил, что в городе работает система противовоздушной обороны, отражающая атаки беспилотников.

Украинский беспилотник атаковал предприятие ООО «Псельское» в селе Малое Солдатское Беловского района Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. В результате удара начался пожар в производственных помещениях, где находится техника.

«В результате атаки начался пожар в производственных помещениях предприятия, где находится техника. По предварительным данным, пострадавших нет», — рассказал Хинштейн.

Средства противовоздушной обороны сбили почти 30 украинских беспилотников в небе над Россией, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ за три часа подверглись шесть регионов, в том числе Московская область.

«В период с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — подчеркнули в МО.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Двое мирных жителей Донецкой Народной Республики пострадали от ударов Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин. Среди них — мужчина 1974 года рождения и женщина 1963 года рождения.

По словам Пушилина, оба получили ранения средней степени тяжести в результате подрыва на мине ПФМ-1 «Лепесток». Также были повреждены девять жилых домостроений и три частных автомобиля в Ясиноватой и Шахтерске.

«В Никитовском районе Горловки в результате подрыва на мине ПФМ-1 „Лепесток“ ранения средней тяжести получил мужчина 1974 г. р., также пострадала женщина 1963 г. р., им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Повреждены девять жилых домостроений и три частных автомобиля в Ясиноватой и Шахтерске. Со стороны ВФУ совершены пять вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибра 155 мм, ударные БПЛА», — сказано в заявлении.

ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Подывотье в Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. В результате воздушного удара пострадала мирная жительница.

Женщину оперативно госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь. Губернатор подчеркнул, что власти региона продолжают следить за ситуацией и принимать меры для безопасности жителей.

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