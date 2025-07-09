Двое мирных жителей Донецкой Народной Республики пострадали от ударов Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин. Среди них — мужчина 1974 года рождения и женщина 1963 года рождения.

По словам Пушилина, оба получили ранения средней степени тяжести в результате подрыва на мине ПФМ-1 «Лепесток». Также были повреждены девять жилых домостроений и три частных автомобиля в Ясиноватой и Шахтерске.

Ранее стало известно, что в Курске на пляже «Городской» начались восстановительные работы после атаки Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба областного правительства. Администрация региона опубликовала кадры, на которых видны части прилетевшего БПЛА и воронка от удара.

Также Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали пляж «Городской» в Курске с применением ударных БПЛА «Пекло». По его данным, боевой заряд реактивных дронов составил больше 5 кг.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что теракты Киева может остановить введение смертной казни за военные преступления. По его словам, власть украинского президента Владимира Зеленского должна быть смещена.