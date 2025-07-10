Бомба в мишке, убийство малыша на пляже, шпионы: как ВСУ атакуют РФ 10 июля

Бомба в мишке, убийство малыша на пляже, шпионы: как ВСУ атакуют РФ 10 июля

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Средства ПВО сбили 14 беспилотников ВСУ, обломки дрона ранили двоих белгородцев. Солдаты противника заминировали плюшевого мишку под Курском и место расстрела российских пленных в ДНР. В Мелитополе задержали двух шпионов. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами России сбили беспилотники ВСУ

Средства ПВО сбили 14 БПЛА над территорией России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Дроны были уничтожены над Белгородской, Пензенской и Курской областями. Кроме того, летательные аппараты сбили над акваторией Черного моря и Крымом.

Как рассказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, над регионом уничтожили дрон ВСУ. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Губернатор предупредил о введении в регионе режима беспилотной опасности и возможных ограничениях в работе мобильного интернета.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при падении обломков сбитого беспилотника в Белгороде пострадали два человека.

«Женщину и мужчину с осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой помощи доставила в городскую больницу Белгорода», — написал он.

ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Подывотье в Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. В результате удара пострадала мирная жительница. Женщину оперативно госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военные ВСУ заминировали плюшевого мишку в Курской области

Солдаты ВСУ, отступая из Курской области, заминировали плюшевого медвежонка, рассказал командир российской саперной роты с позывным Ишим. По его словам, украинские военные всеми силами стараются навредить россиянам.

«Вот самые элементарные вещи. Детские вещи. <…> Установили взрывное устройство. Все это, уходя с позиций, противник минирует», — пояснил он.

Кроме того, в районе села Комар в ДНР бойцы ВСУ установили растяжку на месте расстрела военнопленных, сообщили в силовых структурах. Она сработала во время штурма.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Двое мирных жителей подорвались на минах в ДНР

Двое мирных жителей получили ранения средней степени тяжести в результате подрыва на мине ПФМ-1 «Лепесток» в Никитовском районе Горловки, сообщил в Telegram-канале глава республики Денис Пушилин.

«Им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сказал губернатор.

Он отметил, что в результате обстрелов противника были повреждены девять жилых домостроений, а также три частных автомобиля в Ясиноватой и Шахтерске. Военные ВСУ совершили пять вооруженных атак, в ходе которых применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм и ударные БПЛА. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Погибший под Курском ребенок был единственным в семье

Погибший пятилетний мальчик, который во время атаки ВСУ на пляж в Курске закрыл собой мать, был единственным ребенком в семье, рассказал его дядя Алексей. О том, что племянника не стало, мужчина узнал от журналистов. Услышав страшную новость, он не смог сдержать слез.

«Это был наш единственный наследник. Ох господи», — сказал дядя мальчика.

По его словам, мать погибшего — художница. Во время атаки противника она получила ожоги рук.

В Мелитополе задержали подозреваемых в работе на украинскую разведку

В Мелитополе задержали двух человек, которых подозревают в связях с разведкой Украины, сообщил Центр общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, они передавали противнику информацию о месте дислокации личного состава и о технике российских военных.

По данным следствия, задержанных завербовали через мессенджер Telegram. Против них возбудили уголовные дела по статье о шпионаже. Мужчинам может грозить пожизненное лишение свободы.

ФСБ РФ обнародовала видео задержания подозреваемых. На нем, в частности, запечатлено, как одному мужчине надевают наручники. Подозреваемый сообщает, что в 2023 году передал определенную информацию украинскому военному и сейчас якобы сожалеет об этом.

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