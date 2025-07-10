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Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 13:57

Бомба в мишке, убийство малыша на пляже, шпионы: как ВСУ атакуют РФ 10 июля

ВС Украины ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Средства ПВО сбили 14 беспилотников ВСУ, обломки дрона ранили двоих белгородцев. Солдаты противника заминировали плюшевого мишку под Курском и место расстрела российских пленных в ДНР. В Мелитополе задержали двух шпионов. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами России сбили беспилотники ВСУ

Средства ПВО сбили 14 БПЛА над территорией России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Дроны были уничтожены над Белгородской, Пензенской и Курской областями. Кроме того, летательные аппараты сбили над акваторией Черного моря и Крымом.

Как рассказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, над регионом уничтожили дрон ВСУ. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Губернатор предупредил о введении в регионе режима беспилотной опасности и возможных ограничениях в работе мобильного интернета.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при падении обломков сбитого беспилотника в Белгороде пострадали два человека.

«Женщину и мужчину с осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой помощи доставила в городскую больницу Белгорода», — написал он.

ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Подывотье в Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. В результате удара пострадала мирная жительница. Женщину оперативно госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военные ВСУ заминировали плюшевого мишку в Курской области

Солдаты ВСУ, отступая из Курской области, заминировали плюшевого медвежонка, рассказал командир российской саперной роты с позывным Ишим. По его словам, украинские военные всеми силами стараются навредить россиянам.

«Вот самые элементарные вещи. Детские вещи. <…> Установили взрывное устройство. Все это, уходя с позиций, противник минирует», — пояснил он.

Кроме того, в районе села Комар в ДНР бойцы ВСУ установили растяжку на месте расстрела военнопленных, сообщили в силовых структурах. Она сработала во время штурма.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Двое мирных жителей подорвались на минах в ДНР

Двое мирных жителей получили ранения средней степени тяжести в результате подрыва на мине ПФМ-1 «Лепесток» в Никитовском районе Горловки, сообщил в Telegram-канале глава республики Денис Пушилин.

«Им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сказал губернатор.

Он отметил, что в результате обстрелов противника были повреждены девять жилых домостроений, а также три частных автомобиля в Ясиноватой и Шахтерске. Военные ВСУ совершили пять вооруженных атак, в ходе которых применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм и ударные БПЛА. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Погибший под Курском ребенок был единственным в семье

Погибший пятилетний мальчик, который во время атаки ВСУ на пляж в Курске закрыл собой мать, был единственным ребенком в семье, рассказал его дядя Алексей. О том, что племянника не стало, мужчина узнал от журналистов. Услышав страшную новость, он не смог сдержать слез.

«Это был наш единственный наследник. Ох господи», — сказал дядя мальчика.

По его словам, мать погибшего — художница. Во время атаки противника она получила ожоги рук.

В Мелитополе задержали подозреваемых в работе на украинскую разведку

В Мелитополе задержали двух человек, которых подозревают в связях с разведкой Украины, сообщил Центр общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, они передавали противнику информацию о месте дислокации личного состава и о технике российских военных.

По данным следствия, задержанных завербовали через мессенджер Telegram. Против них возбудили уголовные дела по статье о шпионаже. Мужчинам может грозить пожизненное лишение свободы.

ФСБ РФ обнародовала видео задержания подозреваемых. На нем, в частности, запечатлено, как одному мужчине надевают наручники. Подозреваемый сообщает, что в 2023 году передал определенную информацию украинскому военному и сейчас якобы сожалеет об этом.

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СВО
БПЛА
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