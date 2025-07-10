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10 июля 2025 в 07:46

Под Курском нашли плюшевого мишку с жутким сюрпризом от ВСУ

Боец Ишим: при уходе из Курской области ВСУ заминировали плюшевого медвежонка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Солдаты Вооруженных сил Украины, отступая с территории Курской области, заминировали плюшевого медвежонка, рассказал командир российской саперной роты с позывным Ишим. По его словам, которые приводит РИА Новости, украинские военные всеми силами стараются навредить россиянам.

Вот самые элементарные вещи. Детские вещи. <...> Установили взрывное устройство. Все это, уходя с позиций, противник минирует, — пояснил он.

Как считает криминалист Михаил Игнатов, украинцы, которые минируют игрушки в Курской области, являются террористами. По его словам, таким людям неважно, что могут погибнуть женщины, дети или старики. Криминалист предположил, что основная цель ВСУ — убить гражданина России.

Кроме того, сообщалось, что Вооруженные силы Украины оставили в Новоукраинке на территории Донецкой Народной Республики десятки заминированных тел сослуживцев. Противник пошел на такой шаг после отступления из населенного пункта. Вокруг тел были установлены «растяжки» — скрытые взрывчатые устройства с пассивным механизмом активации.

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