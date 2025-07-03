«Ничего святого»: криминалист о заминированных игрушках под Курском

Украинцы, которые минируют игрушки в Курской области, являются террористами, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, таким людям невваважно, что могут погибнуть женщины, дети или старики. Криминалист предположил, что основная цель — убить гражданина России.

Это террористы по большому счету. У них святого ничего никогда и не было. Это люди абсолютно беспринципные, им все равно, кто погибнет. Главное, чтобы погиб русский человек. И неважно, ребенок это, женщина, старик — им все равно. Поэтому они будут разбрасывать эти заминированные игрушки, заминированные шоколадки, будут пытаться отравить питьевую воду, сделать все, чтобы причинить вред нашим гражданам, — сказал Игнатов.

Он добавил, что средства массовой информации должны предупреждать людей о деятельности террористов. Гражданам, заметившим что-то подозрительное, криминалист рекомендовал сразу обращаться в правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что саперы ВС России обезвредили более 500 тысяч снарядов ВСУ в Курской области. По словам командира инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты бригады «Барс-Курск» с позывным База, в области остается еще много мест для проверки на наличие мин.