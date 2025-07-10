ВСУ заминировали место расстрела российских пленных в ДНР

Военнослужащие Вооруженных сил Украины установили растяжку на месте расстрела военнопленных в районе села Комар в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в силовых структурах. По его словам, растяжка сработала во время штурма.

Вблизи села Комар были расстреляны двое российских солдат, на месте расстрела военнослужащие <…> ВСУ установили растяжку, которая сработала во время штурма, — сказал собеседник агентства.

Ранее сдавшийся в плен украинский военный Игорь Скубак признался в расстреле двух российских бойцов. О произошедшем он рассказал на допросе. По словам Скубака, выполняя приказ командира роты с позывным Качур, он убил попавших в плен солдат ВС России.

До этого спасенная жительница населенного пункта Разлив рассказала, что на Южно-Донецком направлении ВСУ расстреляли в селе двух пленных российских солдат. По ее словам, украинские военные сделали это демонстративно и открыто. Женщина отметила, что убившие пленных жили в соседнем доме. Расстрел проводили на улице, у всех на глазах, добавила она. Минобороны России данную информацию не комментировало.