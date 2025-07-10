Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 05:35

БПЛА ВСУ сбили над Пензенской областью

Мельниченко: дрон ВСУ уничтожили над Пензенской областью

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Силы ПВО сбили дрон ВСУ над Пензенской областью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

На месте падения обломков работают службы экстренного реагирования. Губернатор предупредил о введении в регионе режима «беспилотной опасности» и возможных ограничениях в работе мобильного интернета.

До этого ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Подывотье в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате воздушного удара пострадала мирная жительница.

Ранее стало известно, что в Курске на пляже «Городской» начались восстановительные работы после атаки Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба областного правительства. Администрация региона опубликовала кадры, на которых видны части прилетевшего БПЛА и воронка от удара.

Также Telegram-канал Mash уточнил, что Вооруженные силы Украины атаковали пляж «Городской» в Курске с применением ударных БПЛА «Пекло». По его данным, боевой заряд реактивных дронов составил больше 5 кг.

Олег Мельниченко
ВСУ
дроны
Пензенская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приговоренный к тюрьме Тимур Иванов может стать банкротом
В Минобороны раскрыли число сбитых за ночь беспилотников ВСУ
Российские бойцы прикрывали собой мирных жителей при эвакуации из ДНР
В Европе раскрыли, какое «секретное оружие» Трамп готов применить против РФ
Экономист предсказал резкое снижение ключевой ставки уже в июле
Пускаю в ход свежие овощи — шакшука для бодрого утра
Российскому военному из Якутии присвоили почетное звание
Стало известно, как на Украине поступают с телами бойцов ВСУ
Врач раскрыла, чем опасно самолечение зубов
ФСБ рассекретила показания юного бандеровца о Волынской резне
Врач перечислила факторы, которые снизят риски пищевого отравления летом
БПЛА ВСУ сбили над Пензенской областью
Россиянам рассказали о новых трендах в туризме
Популярный американский блогер с огромной аудиторией хочет возглавить Х
Кабачковые рулетики с морковью и сыром: самая быстрая летняя закуска
Танк-монстр пошел на прорыв, войска наступают: успехи ВС РФ к утру 10 июля
В Госдуме раскрыли, кто имеет право на пособие для подготовки детей к школе
Захарова рассказала о возможной встрече Рубио и Лаврова
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 июля
Директор МХАТ Кехман задолжал банкам астрономическую сумму
Дальше
Самое популярное
Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля
Общество

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО
Общество

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.