БПЛА ВСУ сбили над Пензенской областью Мельниченко: дрон ВСУ уничтожили над Пензенской областью

Силы ПВО сбили дрон ВСУ над Пензенской областью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

На месте падения обломков работают службы экстренного реагирования. Губернатор предупредил о введении в регионе режима «беспилотной опасности» и возможных ограничениях в работе мобильного интернета.

До этого ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Подывотье в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате воздушного удара пострадала мирная жительница.

Ранее стало известно, что в Курске на пляже «Городской» начались восстановительные работы после атаки Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба областного правительства. Администрация региона опубликовала кадры, на которых видны части прилетевшего БПЛА и воронка от удара.

Также Telegram-канал Mash уточнил, что Вооруженные силы Украины атаковали пляж «Городской» в Курске с применением ударных БПЛА «Пекло». По его данным, боевой заряд реактивных дронов составил больше 5 кг.