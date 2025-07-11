Беспилотники-шпионы привели в ужас ВСУ: успехи ВС РФ к утру 11 июля

ВСУ столкнулись с новым типом российских беспилотников-шпионов, внешне напоминающих птиц, сообщило польское издание KS. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 11 июля?

Новые российские дроны-шпионы привели в ужас ВСУ

По словам украинских военных, такая маскировка создает серьезные трудности для их обнаружения и идентификации. В Минобороны России эти данные не комментировали.

Журналисты выразили обеспокоенность, что Россия начала применять дроны с визуальным камуфляжем, из-за чего их сложно отличить от настоящих птиц. Они подчеркнули, что ВСУ пока не обладают эффективными средствами противодействия таким устройствам.

Дроны имеют два пропеллера, крылья, напоминающие вороньи, и хвост, возможно, декорированный настоящими перьями. Украинские военные сообщили, что один из таких аппаратов либо сбили, либо он сам потерпел крушение на их территории.

Среди украинских военкомов началась паника после действий России

Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) оказались охвачены паникой из-за российских ударов, сообщили РИА Новости представители пророссийского подполья. По их словам, после нанесения ударов российскими войсками по отделам ТЦК среди украинских военкомов началась массовая тревога.

Отмечается, что многие из них хотят уволиться и покинуть Украину, планируя перебраться в Румынию. Причина такого решения — страх работать под постоянными обстрелами, нежелание идти на фронт и опасения за свою безопасность из-за возможных репрессий со стороны родственников мобилизованных, которых они отправляли в ВСУ.

Российские военные спасли боевого товарища, читая стихи из «Брата-2»

Бойцы Вооруженных сил России эвакуировали раненого товарища, читая ему стихи из фильма «Брат-2», чтобы он не потерял сознание, сообщил Telegram-канал SHOT. Военный был ранен во время операции на Сватовском направлении. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Солдаты оказали первую помощь и вывезли пострадавшего в безопасное место. По пути они читали строки из стихотворения Владимира Орлова «Родное», которое стало широко известно благодаря фильму «Брат-2». Раненый военнослужащий выжил и уже идет на поправку.

В Европе заметили, что эпицентр ударов по Украине смещается

Российские военные все сильнее истощают украинскую ПВО, а эпицентр ударов смещается на запад Украины, откуда идут поставки вооружений, заявил в интервью чешскому изданию SZ аналитик Михал Сметана. По его словам, у РФ имеются все ресурсы для того, чтобы расширять воздушные кампании.

Он указал на то, что у России технологический прогресс сочетается с количественной экспансией. Страна не только увеличивает число применяемых средств, но и развивается технологически.

«Они используют, например, дроны с большим зарядом или лучше защищенные от средств борьбы с ними», — констатировал эксперт.

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