Сотрудники украинских территориальных центров комплектации (ТЦК) оказались охвачены паникой из-за российских ударов, сообщили РИА Новости представители пророссийского подполья. По их словам, после нанесения ударов российскими войсками по отделам ТЦК среди украинских военкомов началась массовая тревога.

Отмечается, что многие из них хотят уволиться и покинуть Украину, планируя перебраться в Румынию. Причина такого решения — страх работать под постоянными обстрелами, нежелание идти на фронт и опасения за свою безопасность из-за возможных репрессий со стороны родственников мобилизованных, которых они отправляли в ВСУ.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВС РФ подошли к подконтрольному Украине городу Северску Донецкой Народной Республики на расстояние менее километра. По его словам, за последние несколько суток российские бойцы полностью заняли сразу две лесополосы севернее Чубаровского пруда, расположенного восточнее города. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Прежде Telegram-канал Mash сообщил, что несколько бригад ВСУ могут попасть в огневой мешок на территории ДНР. По данным канала, под угрозой могут оказаться до восьми тысяч украинских солдат, огневой мешок может образоваться в Константиновке на западе ДНР.