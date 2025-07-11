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11 июля 2025 в 10:21

В Европе переживают, что Трамп променяет Украину на «сердечные вопросы»

FT: в Евросоюзе боятся, что Трамп потеряет интерес к Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны Европейского союза, сохраняющие партнерство с Соединенными Штатами, опасаются, что американский президент Дональд Трамп потеряет интерес к Украине, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники. Они не исключают, что политик может обратиться к другим вопросам, «более близким его сердцу». При таком сценарии Европе придется одной помогать Украине продолжать боевые действия.

В Европе подозревают, что Трамп может потерять интерес к Украине и обратиться к более близким его сердцу вопросам, — говорится в публикации.

Ранее журналист французского издания Le Monde Сильви Кауфманн обратила внимание, что президент России Владимир Путин совершенно невосприимчив к истерикам его американского коллеги. По ее словам, глава государства не обращает внимания на резкие выпады Трампа.

До этого источник, близкий к хозяину Белого дома, сообщил, что президент США направляет «закодированные послания» российской и украинской сторонам. Он связал это со сменой риторики Трампа относительно конфликта Киева и Москвы.

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