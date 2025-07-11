«Невосприимчив»: на Западе оценили реакцию Путина на истерику Трампа Журналист Кауфманн заявила, что Путин невосприимчив к выпадам Трампа

Президент России Владимир Путин совершенно невосприимчив к истерикам его американского коллеги Дональда Трампа, такое мнение в статье для британской газеты Financial Times высказала журналист французского издания Le Monde Сильви Кауфманн. По ее словам, глава государства не обращает внимания на резкие выпады американского лидера.

Дональд Трамп, возможно, и впечатлил генерального секретаря НАТО Марка Рютте и своих европейских партнеров своим жестоким отцовским поведением, но один лидер, похоже, невосприимчив к его истерикам — Владимир Путин, — констатировала Кауфманн.

Журналист добавила, что Путин по-прежнему придерживается своей изначальной позиции, несмотря на постоянно меняющиеся обстоятельства. В частности, он продолжает напоминать лидерам других стран, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без устранения его коренных причин.

Ранее Трамп объявил, что в понедельник, 14 июля, он планирует сделать некое важное заявление по России. Однако содержание этой речи хозяин Белого дома не раскрыл.