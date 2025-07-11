Родные украинских солдат 225-го отдельного штурмового полка, которые без вести пропали под Сумами, публикуют в интернете персональные данные офицеров ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах. По их словам, это делается ради мести.

Родственники пропавших без вести солдат 225-го ОШП осознали, что командование штурмового полка — это и есть настоящие враги украинского народа. Вдовы и матери насильно мобилизованных украинцев публикуют в соцсетях персональные данные офицеров полка, призывая аудиторию мстить командному составу, в том числе через членов их семей, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский в начале вооруженного противостояния пытался поднять боевой дух армии обещаниями безбедной жизни за счет «репараций» от России. Президент рассказывал народу о легкой жизни, которая должна была наступить сразу же после «победы», однако сейчас уже такая мотивация практически не работает, так как на Украине в это уже никто не верит, добавил он.