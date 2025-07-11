«Чтобы захлестнул террор»: в ГД высказались о подготовке новой операции ВСУ

Украина пытается посеять панику среди мирного населения России обещаниями новых операций ВСУ, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, подобные попытки тщетны, так как за годы ведения боевых действий россияне стали бдительнее.

Я так понимаю, что ВСУ хотят возобновить свою агентурную сеть по всей стране и пытаются сделать так, чтобы террор захлестнул всю нашу страну, пытаются посеять панику. Я не думаю, что это удастся, потому что у нас народ бдительный, научился распознавать. Наши специальные органы должны следить, что происходит, заняться прямыми обязанностями и переключиться на контрразведку, антитеррористическую деятельность, выявлять спящие ячейки, — сказал Колесник.

Он добавил, что необходимо предоставить ФСБ больше возможностей. По мнению депутата, следует сократить количество бумажной работы, чтобы у сотрудников появилось больше времени.

Ранее в Брянской области ФСБ задержала двух граждан, подозреваемых в сборе сведений о военных объектах и подготовке террористического акта с использованием беспилотников. Злоумышленники получали взрывчатку и компоненты для изготовления взрывных устройств с территории Украины при помощи дронов.