Поставляющие ВСУ вооружение страны являются соучастниками убийства мирных жителей, передает заявление представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой ТАСС. Эти слова были сказаны после нанесения украинской армией авиаудара по жилому зданию в населенном пункте Алешки, расположенном в Херсонской области.

Те, кто поставляет киевскому режиму оружие, становятся соучастниками убийства мирных граждан, уничтожения гражданской инфраструктуры, потому что знают факты и продолжают спонсировать террористическое отребье на Банковой, — сказала Захарова.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о разрушении пятиэтажного дома в Алешках после атаки армии Украины. По его словам, здание просто сложилось. К дому оперативно выехали сотрудники экстренных служб, добавил губернатор.

Позже он заявил, что под обломками здания находятся десятки людей. Сальдо подчеркнул, что бойцы ВСУ не дают спасателям и коммунальщикам приступить к разбору завалов, постоянно поднимая в воздух дроны. По его словам, они попросту не могут подойти к дому.