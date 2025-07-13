Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 июля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 июля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 13 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 13 июля

В селе Мелихово Корочанского района беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины в ночь на 13 июля атаковал частный дом, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадали два мирных жителя. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

«У женщины закрытая черепно-мозговая травма и ссадины лица, у ее супруга — баротравма и ушиб руки <…>. Информация о последствиях уточняется», — написал глава области.

Также дежурными силами противовоздушной обороны в одном из районов Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, объявил губернатор региона Александр Гусев. Число и тип уничтоженных дронов он не раскрывал. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал Гусев.

Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 36 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 26 над территорией Белгородской области, четыре над территорией Воронежской области, три над территорией Липецкой области и три над территорией Нижегородской области», — сказали в ведомстве.

Кроме того, беспилотная опасность была объявлена в Республике Мордовия, о чем предупредило правительство региона в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия», — говорилось в сообщении.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы противовоздушной обороны в ночь на 12 июля отразили атаку в Ростовской области, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Силы и средства противовоздушной обороны отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе», — написал он в Telegram-канале.

Также губернатор воронежской области Александр Гусев сообщил, что ПВО в пригороде Воронежа ночью сбила БПЛА. По обнародованным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, в ночь на субботу опасность атаки БПЛА объявляли на территории Тульской области.

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — написал глава региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

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