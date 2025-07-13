Боец Балтийского батальона ВМФ России нашел укрывшихся в подвале военнослужащих Вооруженных сил Украины по неосторожно оставленной свече. Его историю рассказал в Telegram эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Солдат заметил дымок, поднимавшийся из-под покрывала, наброшенного на пролом в доме, и сразу понял, что под ним кто-то скрывается. Обследование подвалов подтвердило его догадку. Россиянин бросил вниз гранату и поразил насмерть двух солдат противника.

К следующем подвалу он подбирался очень осторожно, но издалека увидел блеск дула автомата. Его уже ждали. После ликвидации противника выяснилось, что там затаились не рядовые бойцы ВСУ, а опытные военнослужащие украинского элитного нацбатальона «Волки Да Винчи».

В следующем подвале его встречали уже с дулом у двери — туда тоже полетела взрывчатка, — заявил Рожин.

Российские военные оперативно ликвидировали угрозу. После обнаружения и нейтрализации противника они забрали шевроны и флаг противника в качестве трофеев. Где это произошло, в публикации не указано.

Ранее появилась информация, что «Волки Да Винчи», выполняющие задачи заградотряда, были переброшены на Сумское направление. При этом сообщалось, что бойцы российской группировки «Север» отражают контратаки, продолжая наступление в Варачино, Юнаковке и лесных массивах.