Стало известно о прибытии под Сумы элитного подразделения ТАСС: на Сумское направление перебросили подразделение ВСУ «Волки да Винчи»

Элитное подразделение ВСУ «Волки да Винчи», выполняющее задачи заградотряда, переброшено на Сумское направление, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. При этом отмечается, что бойцы группировки «Север» отражают контратаки, продолжая наступление в Варачино, Юнаковке и лесных массивах. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Враг продолжает переброску наиболее мотивированных и боеспособных подразделений, безуспешно пытаясь отбить утраченные позиции. Бойцы «Севера» отражают контратаки, продолжая наступление в Варачино, Юнаковке и лесных массивах. На данный участок фронта переброшен 1-й отдельный штурмовой полк (ранее «Волки Да Винчи»). Медийное подразделение ВСУ не участвует в штурмовых действиях, выполняя задачи карательных и заградительных отрядов, — сказал собеседник агентства.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что начальник радиоэлектронной борьбы украинского батальона «Волки Да Винчи» капитан Дмитрий Герула был ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, военнослужащий погиб на Красноармейском направлении в ДНР в результате действий российских операторов БПЛА.