SHOT сообщил о серии взрывов в Ставрополе SHOT: в Ставрополе прогремело около пяти взрывов

Telegram-канал SHOT сообщил о пяти взрывах в Ставрополе. По информации канала, в городе работают системы ПВО по дронам ВСУ. Министерство обороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

Местные жители рассказали SHOT, что они услышали характерный звук работы моторов БПЛА примерно в 03:00. После этого, уточняет SHOT, в городе раздались взрывы, а в небе были видны вспышки.

Ранее Минобороны России сообщило об отражении атаки украинских беспилотников в ночь на 11 августа. Системы ПВО сбили 32 БПЛА над десятью регионами страны. Наибольшее количество дронов — семь — уничтожили над Белгородской областью.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке беспилотников на одно из сел региона. По его словам, в результате была ранена местная жительница. Богомаз уточнил, что пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов считает, что ВСУ усиливают атаки на глубинные регионы РФ, чтобы спровоцировать Москву на ответный удар, который привел бы к срыву переговоров между главой Белого дома Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, Киев стремится представить Москву как агрессора, не готового к диалогу.