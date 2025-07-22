В Госдуме рассказали о важной для России постановке в Большом театре

В Госдуме рассказали о важной для России постановке в Большом театре Депутат Толмачев: в Большом театре покажут оперу «Семен Котко»

На главной сцене страны — в Большом театре — представят классику XX века — оперу Сергея Прокофьева «Семен Котко», основанную на повести Валентина Катаева «Я, сын трудового народа…», сообщил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, несмотря на прошедшие десятилетия, произведение остается актуальным, отражая вечные темы борьбы за свободу и родину.

На главной сцене страны — классика ХХ века опера Сергея Прокофьева «Семен Котко». В основе — повесть Валентина Катаева «Я, сын трудового народа…». Заглавный герой в исполнении Игоря Морозова — молодой парень с честным, храбрым сердцем и ясной головой, который возвращается домой с полей Первой мировой в родное украинское село. Он собирается жениться на любимой девушке Софье, но дома беда в лице сельчан-предателей и гайдамаков, которые ждут прихода немцев. Их поддерживает отец невесты Никанор Ткаченко, мечтающий выдать дочь за бывшего пана, богача Келембовского, — пояснил Толмачев.

Он отметил, что центральный конфликт произведения символизирует противостояние двух миров: один основан на верности родине и единстве, другой — на предательстве и насилии. По его словам, кульминацией спектакля становится хор партизан, исполняющий стихотворение Тараса Шевченко «Завещание» в память о защитниках Луганска.

В главном конфликте оперы «Семен Котко» отражена не только трагедия жизни нескольких семей. Сквозь частные истории людей проступает глобальный, эпохальный сюжет: противостояние двух миров. В одном люди стоят друг за друга горой, любят и сражаются за большую родину. Второй мир пытается уничтожить все это. Прошло больше ста лет с момента изображенных событий, но снова за те же самые места идут бои, большой русский мир сражается с иноземными захватчиками. Кульминация, духовное зерно оперы — номер, отдающий дань памяти защитникам Луганска. Хор партизан исполняет стихотворение «Завещание», — пояснил Толмачев.

Он добавил, что «Семен Котко» — опера не только о борьбе людей за свободу и родину. По его словам, постановка разворачивает перед зрителем картины исторической, культурной, духовной общности.

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