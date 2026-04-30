Медведев указал на связь между Первой мировой войной и СВО

Специальная военная операция напоминает период перед первой мировой войной, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, параллель частично можно провести и с временами перед Второй мировой войной.

Вы знаете, что скрывать, у нас сейчас идет СВО. Это война. Поэтому очень часто локальный конфликт предшествует, к сожалению, глобальному конфликту. И если вот исходить из таких предпосылок, то, наверное, нынешнее время я бы сравнил с временем перед Первой мировой войной и отчасти перед 1930-ми годами, которые предшествовали Второй мировой войне, — сказал политик.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ также отметил, что если все время говорить о неизбежности начала войны, она действительно может случиться. Так он оценил текущую военную риторику европейских политиков. По словам политика, многие главы европейских государств, включая лидеров крупнейших стран, постоянно твердят о необходимости готовиться к отражению агрессии, фактически настаивая на неизбежности военного конфликта. Он отметил, что такая позиция ведет к опасным последствиям.