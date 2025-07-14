Стало известно, может ли Прилепин возглавить МХАТ имени Горького

Писатель Захар Прилепин на встрече с президентом России в марте 2025 года фактически попросил для себя МХАТ им. Горького, заявил NEWS.ru Андрей Житинкин, народный артист России, актер, режиссер-постановщик Малого драматического театра. Тогда Владимир Путин дал поручение создать патриотический театр в Москве, и эту инициативу поддержал писатель. Режиссер уверен, что прилепин возьмет курс не только на патриотические темы.

В данном случае Захар Прилепин выступает как интендант. То есть у него энергии огромное количество, и он, конечно, ставить сам не будет. Такая модель существует в мире, когда человек руководит и приглашает разных режиссеров, выстраивает программу. Конечно, он это определил на встрече с президентом и, в общем-то, попросил этот театр. И более того, ему теперь надо действительно выполнить поручение президента до 30 ноября. Но я подчеркиваю, что он неглупый человек, и он уже сказал, что, конечно, пьесы будут разные, не только освещающие СВО, — сказал Житинкин.

Прилепин, как считают в театральной среде, сменит Кехмана. Ранее стало известно, что генеральному директору МХАТ имени Горького и художественному руководителю Михайловского театра предъявили обвинение в растрате при реконструкции старой сцены. Бизнесмена не стали арестовывать, а лишь допросили и отпустили под подписку о невыезде.