Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 20:33

Стало известно, может ли Прилепин возглавить МХАТ имени Горького

Житинкин: Прилепин возьмет курс не только на патриотические постановки

Захар Прилепин Захар Прилепин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Писатель Захар Прилепин на встрече с президентом России в марте 2025 года фактически попросил для себя МХАТ им. Горького, заявил NEWS.ru Андрей Житинкин, народный артист России, актер, режиссер-постановщик Малого драматического театра. Тогда Владимир Путин дал поручение создать патриотический театр в Москве, и эту инициативу поддержал писатель. Режиссер уверен, что прилепин возьмет курс не только на патриотические темы.

В данном случае Захар Прилепин выступает как интендант. То есть у него энергии огромное количество, и он, конечно, ставить сам не будет. Такая модель существует в мире, когда человек руководит и приглашает разных режиссеров, выстраивает программу. Конечно, он это определил на встрече с президентом и, в общем-то, попросил этот театр. И более того, ему теперь надо действительно выполнить поручение президента до 30 ноября. Но я подчеркиваю, что он неглупый человек, и он уже сказал, что, конечно, пьесы будут разные, не только освещающие СВО, — сказал Житинкин.

Прилепин, как считают в театральной среде, сменит Кехмана. Ранее стало известно, что генеральному директору МХАТ имени Горького и художественному руководителю Михайловского театра предъявили обвинение в растрате при реконструкции старой сцены. Бизнесмена не стали арестовывать, а лишь допросили и отпустили под подписку о невыезде.

Захар Прилепин
театры
режиссеры
спектакли
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь Юлии Началовой кардинально сменила имидж
«Наш прекрасный Юрочка!»: вдова Мороза вышла на связь после смерти мужа
«Американское оружие на Украину»: Келлог раскрыл тему переговоров в Киеве
Супермодель Ирина Шейк снялась в крошечном черном бикини
«Цифровая проститутка»: жена Басты прошлась по беременной фанатке мужа
Зеленский объявил имя следующего министра обороны Украины
В России оценили последние заявления Трампа
В МХТ имени Чехова отреагировали на слияние с МХАТ имени Горького
Мигранты заблокировали грузовик с грузом для солдат: им грозит депортация
Прорыв войск под Херсон, котлы ВСУ в ДНР: новости СВО вечером 14 июля
В Финском заливе усилят меры безопасности из-за угрозы атак беспилотников
Квартира в центре Москвы, дача, киношкола: кому достанется наследство Митты
«РФ пора вставать на военные рельсы». Трамп объявил о поставках оружия ВСУ
Струков отстранен от должности президента «Южуралзолота»
Новое фото жены Цекало перепугало фанатов
Стало известно, может ли Прилепин возглавить МХАТ имени Горького
В Кремле оценили готовность Писториуса «убивать российских солдат»
Минский завод представил на ИННОПРОМе холодильники с Wi-Fi и медтехнику
«Его фильмы получили международное признание»: ректор ВГИКа о Митте
МАЗ показал на ИННОПРОМЕ газовый тягач и электромусоровоз
Дальше
Самое популярное
В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

Цветет и в дождь, и в адскую жару! Многолетник-находка для красивого сада
Общество

Цветет и в дождь, и в адскую жару! Многолетник-находка для красивого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.