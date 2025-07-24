В Италии в день против русофобии покажут записи концертов Гергиева

В Италии в день против русофобии покажут записи концертов Гергиева Журналист Лоруссо анонсировал показ записей концертов Гергиева в Италии

Записи концертов российского дирижера Валерия Гергиева покажут в Италии в национальный день борьбы с русофобией, заявил в своем Telegram-канале местный журналист Винченцо Лоруссо, работающий в Донбассе. По его словам, эта инициатива станет ежегодной.

Эта инициатива станет ежегодной. [В этом году] в четырех городах запланированы показы документального фильма RT «Русофобия: история ненависти». В Бари будут также транслироваться фрагменты концертов Валерия Гергиева, — говорится в сообщении.

Ранее итальянские власти приняли решение об отмене концерта Гергиева, который должен был состояться 27 июля в рамках фестиваля Un'Estate da Re. По словам журналистов, причиной для этого стали опасения правительства из-за возможных беспорядков, так как общественность якобы «резко отреагировала» на выступление дирижера.

Позже депутат Виталий Милонов заявил, что людям, сорвавшим выступление российского деятеля искусств, не знакомо понятие «культура». По его словам, проукраинские активисты, из-за которых не состоялся концерт, являются агрессивными «шароварами».