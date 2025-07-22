В Италии отменили выступление пианиста из России вслед за Гергиевым

В Италии отменили выступление пианиста из России вслед за Гергиевым В Болонье отменили концерт пианиста Романовского после его выступления в ДНР

Организаторы в итальянской Болонье отменили концерт пианиста украинского происхождения Александра Романовского, запланированный на 5 августа. Как сообщает газета Il Fatto Quotidiano, такое решение приняли из-за выступления музыканта у здания драматического театра в Мариуполе в 2022 году.

14 лет назад Александр Романовский получил итальянское гражданство и в настоящее время преподает в Павии, расположенной в северной области Ломбардия. Отметим, что ранее, в августе 2022 года, Королевский музыкальный колледж в Лондоне уже отстранил Романовского от преподавательской деятельности также из-за его концерта в Донецкой Народной Республике.

Организаторы приняли решение об отмене выступления Романовского после того, как стало известно об аналогичном шаге в Казерте. Здесь аннулировали концерт народного артиста РФ дирижера Валерия Гергиева.

Ранее посол РФ в Риме Алексей Парамонов прокомментировал ситуацию вокруг сорвавшегося выступления российского артиста. Дипломат отметил, что отмена концерта Гергиева нанесет Италии ущерб больше, чем России.