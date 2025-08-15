США имеют данные о месте содержания живых заложников в Газе Херш заявил, что США получили данные о местоположении заложников в Газе

США получили информацию о местах содержания выживших заложников в секторе Газа, сообщил журналист Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack, сославшись на осведомленные источники. Данные были предоставлены Израилем и указывают на туннельные комплексы, избежавшие бомбардировок.

Мне сообщили, что израильское разведывательное сообщество поделилось с Вашингтоном местоположением остающихся в живых заложников: их удерживают в комплексе туннелей, по которым еще не наносились удары, — написал Херш.

По его данным, заложники находятся в двух подземных объектах: один в Рафахе, где содержатся минимум 10 человек с ухудшающимся здоровьем, а второй — под городом Газа. Операция по их освобождению крайне рискованна и может закончиться как успехом, так и гибелью заложников и их охранников. Кроме того, уничтожение боевиков ХАМАС лишит Израиль шанса вернуть тела около 30 погибших заложников.

Ранее сообщалось, что план Израиля по завершению конфликта в Газе содержит пять ключевых принципов. Они были официально утверждены правительством неделю назад как основа для завершения противостояния. Реализация данных принципов, считают в Теель-Авив, является истинной сутью победы.