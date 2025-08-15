Российского блогера депортируют из Таиланда за съемки прифронтовой полосы Блогера Збарского вышлют из Таиланда за съемки боев на границе с Камбоджей

Власти Таиланда 15 августа депортируют российского видеоблогера Тимура Збарского, передает РИА Новости со ссылкой на источник в иммиграционной полиции. Причиной стала аннуляция его визы после съемок боевых действий на камбоджийской границе.

Россиянина задержали по возвращении из приграничной зоны в Паттайю, где он проживал. Уголовные или административные обвинения ему не предъявлялись.

В пятницу мужчину перевезут в аэропорт Суваннапхум для вылета прямым рейсом в Россию. Збарский живет в Таиланде более 10 лет и является совладельцем небольшого туристического бизнеса. Он может также быть включен в «черный список» с запретом посещения Таиланда на пять лет.

После аннуляции визы по закону Таиланда россиянин был помещен в Центр временного содержания иммиграционной полиции Бангкока. Там он находится в общей камере с более чем 60 другими ожидающими депортации.

Ранее блогер был задержан за съемки в приграничных районах, где ведутся боевые действия между Таиландом и Камбоджей. Отмечалось, что россиянин проехал 150 километров вдоль границы и все это время снимал работу противовоздушной обороны и артиллерии.