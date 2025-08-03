Российского блогера арестовали в Таиланде

Российского блогера Тимура Збарского арестовали в Таиланде — он снимал и выкладывал кадры боевых действий на границе с Камбоджей, за это ему грозит депортация, передает Telegram-канал Mash. По его данным, блогер проехал 150 километров вдоль границы и все это время снимал работу противовоздушной обороны и артиллерии.

В материале сказано, что задержание состоялось в Паттайе. В настоящее время блогер находится в тайской тюрьме и готовится к депортации. Перед арестом Збарский заезжал в опустевший город вблизи границы и снимал там магазины с разбитыми стеклами и дома местных, сообщает канал. 1 августа он снял похороны тайского солдата. В настоящее время он удалился из соцсетей.

До этого из Таиланда депортировали россиянина, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. По данным следствия, он возглавлял преступное сообщество, которое сбывало наркотики через интернет в 2021–2022 годах. Мужчина создал онлайн-магазин, после чего скрылся за границей. Его задержали по каналам Интерпола и вернули в Россию.