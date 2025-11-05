Атака ВСУ на российский регион обернулась 20 взрывами и гибелью женщины

ВСУ обстреливают Каменку-Днепровскую в Васильевском районе Запорожской области, погибла женщина, сообщил губернатор Запорожья Евгений Балицкий. Глава региона уточнил, что в результате атаки в городе нарушено штатное электроснабжение. Без электричества остались свыше 1 тыс. абонентов. При этом опасность повторных ударов сохраняется, подчеркнул губернатор. В Минобороны соответствующую информацию не комментировали.

Идет артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее 20 взрывов. К сожалению, погибла женщина 1950 года рождения, — отметил он.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 40 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем. По данным ведомства, по 17 и 12 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Воронежской областей, по три — над территорией Нижегородской области и над акваторией Черного моря.

Ранее около 50 солдат ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области. По данным источника, сначала противник подорвал мост недалеко от села Званного, после чего запустил машины для разминирования. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.