В Госдуме предложили создать на «Госуслугах» сервис для проверки нянь Даванков предложил создать на Госуслугах сервис для проверки нянь по судимости

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили главе Минцифры Максуту Шадаеву создать на портале «Госуслуги» сервис для проверки граждан, которые предоставляют услуги нянь и домашних помощников, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторы инициативы — вице-спикер ГД Владислав Даванков, а также депутаты Сардана Авксентьева и Антон Ткачев.

Сервис позволит гражданам, нанимающим няню или помощника по дому, быстро проверять кандидатов через официальные базы данных. Можно будет узнать об отсутствии судимости, медицинских противопоказаниях для работы с детьми и пожилыми, а также других ограничениях.

Депутаты обратили внимание на наличие цифровых сервисов на портале «Госуслуги», которые предоставляют гражданам возможность получать информацию о себе и других, опираясь на официальные данные. Они предложили объединить эти функции в одном инструменте для поиска няни. Использование существующей цифровой инфраструктуры упростит процесс проверки и сделает его доступным для всех пользователей, устраняя излишнюю бюрократическую волокиту.

