Ограничения на полеты введены в двух российских аэропортах Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Саратова и Тамбова

Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ) ввело временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Саратова (Гагарин) и Тамбова (Донское), сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Вынужденные запреты связаны с безопасностью граждан.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — подчеркнул представитель ФАВТ.

В сообщении не уточняется срок действия ограничений и их конкретные параметры. Ведомство пока не предоставило дополнительной информации о причинах введения особого режима работы аэропортов.

Пассажирам, планирующим вылеты из Саратова и Тамбова, рекомендуется уточнять информацию о рейсах у авиаперевозчиков. Ожидается, что в ближайшее время ФАВТ даст официальные разъяснения по сложившейся ситуации.

Ранее аэропорт Волгограда временно перестал принимать и отправлять рейсы. По данным Кореняко, меры начали действовать вечером 14 августа и не отменены до сих пор. Пресс-секретарь ФАВТ объяснил, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов — забота о гражданах остается для Росавиации приоритетом.