07 августа 2025 в 18:06

Еще одна страна выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира

Власти Камбоджи выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Камбоджа официально выдвинула президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Соответствующее обращение премьер-министра королевства Хуна Манета опубликовало Камбоджийское агентство печати.

Политик отметил вклад Трампа в укрепление мира на международной арене. В частности, премьер упомянул решающую роль американского лидера в урегулировании недавней эскалации между Камбоджей и Таиландом. По словам Манета, вмешательство главы Белого дома предотвратило конфликт и спасло жизни многим людям.

В июле премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил Трампу, что выдвинул его кандидатуру на Нобелевскую премию мира. В ответ американский лидер поблагодарил израильского премьера за инициативу.

Тем временем депутат Госдумы Андрей Колесник считает, что Трамп мог бы претендовать на Нобелевскую премию мира, если бы добился прекращения конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. По его словам, такие действия соответствовали бы предвыборным обещаниям главы Белого дома и значительно повлияли бы на мировую политику.

