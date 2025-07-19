Крупнейшая в мире мегаплотина встревожит Индию

Китай начал строить на Тибетском нагорье крупнейшую в мире гидроэлектростанцию, сообщает Bloomberg. По его данным, возведение ГЭС может вызвать напряженность в отношениях с Индией, так как река Ярлунг-Цангпо, на которой строится плотина, питает одну из главных рек страны.

Началось строительство мегаплотины в нижнем течении реки Ярлунг Цанпо в Тибете, общий объем запланированных инвестиций составит 1,2 трлн юаней (около 13,2 трлн рублей. — NEWS.ru), — говорится в материале.

По данным агентства, также была официально представлена новая компания China Yajiang Group. Она будет отвечать за строительство гидроэлектростанции, состоящей из пяти каскадных плотин. Новая ГЭС будет располагаться в городе Ньингчи на юго-востоке Тибетского автономного района.

Это масштабное инженерное мероприятие. Сама река обладает богатыми гидроэнергетическими ресурсами. Все, кто находится ниже по течению, будут обеспокоены, если поток воды сократится. Я знаю, что Индия очень встревожена из-за этого, — приводятся слова старшего менеджера шанхайской консалтинговой компании Lantau Group Дэвида Фишмана.

Отмечается, что в случае успеха строительства, ГЭС станет одним из самых дорогостоящих инфраструктурных проектов в мировой истории. При этом само ущелье обладает потенциалом для выработки электроэнергии мощностью 70 гигаватт, что более чем в три раза больше, чем у крупнейшей на данный момент плотины «Три ущелья», расположенной на реке Янцзы в Китае.

Ранее заместитель главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян сообщил, что Китай планирует отправить тайконавтов на Луну до 2030 года. В связи с этим уже начаты испытания пилотируемого космического корабля «Мэнчжоу». Помимо этого, ведется разработка спускаемого аппарата, лунохода и специальных скафандров для работы на Луне.