«Господи, бедные люди»: SHOT опубликовал кадры с места пожара в Курске

15 августа 2025 в 02:51

SHOT выложил кадры с места пожара в жилом доме в Курске после атаки дрона ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сети появились кадры с места пожара в многоэтажном жилом доме в Курске. По данным источника, возгорание произошло ночью после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ данную ситуацию пока не комментировало.

По свидетельствам очевидцев, мощный взрыв произошел ночью, в результате чего возгорание началось на шестом этаже здания. Падающие обломки спровоцировали дополнительные очаги пожара, в том числе загорелось несколько припаркованных автомобилей.

На видео можно увидеть полыхающее здание. Ролик сопровождается комментарием женщины, которая его снимает.

Просто жесть вообще. Господи, бедные люди! – воскликнула очевидица.

До этого SHOT сообщал, что на место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты и спасательные службы. В настоящее время информация о количестве пострадавших уточняется, известно, что проводилась эвакуация жильцов из дома.

Ситуацию комментировал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн, заявив, что в результате пожара погибла женщина. Также были ранены шесть человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

