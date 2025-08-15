На матче Кубка России произошло скандальное удаление

Судья Вера Опейкина на матче Кубка России между «Ростовом» и «Пари НН» показала вторую желтую карточку вингеру гостей Мохаммаду Мохеби за касание, что привело к его немедленному удалению, пишет Sports.ru. На 86-й минуте команда из Ростова-на-Дону осталась вдевятером.

26-летний Мохеби, уже имевший одну желтую карточку, коснулся арбитра. Опейкина расценила это как неспортивное поведение и предъявила ему второе предупреждение, автоматически превратившееся в красную карточку. В результате «Ростов», который ранее (в первом тайме) остался в меньшинстве из-за удаления Александра Тарасова, остался всего с девятью игроками на поле.

Игра завершилась победой нижегородцев со счетом 1:0, они вышли в следующий раунд турнира. Единственный мяч на 74-й минуте матча забил полузащитник Хуан Босельи. Опейкина, 36-летняя арбитр ФИФА, известна как первая женщина, судившая матч Кубка России (в 2023 году), и регулярно обслуживает игры мужских команд.

Ранее сообщалось, что в матче второго тура чемпионата России по футболу, который проходит в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», команда «Спартак» оказалась в меньшинстве. Это произошло на 11-й минуте игры из-за грубой ошибки нападающего Антона Заболотного. Он нарушил правила, после чего его удалили с поля.