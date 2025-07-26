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26 июля 2025 в 17:32

«Спартак» играет против «Балтики» в меньшинстве

«Спартак» остался в меньшинстве в начале матча после удаления Заболотного

Фото: Stupnikov Alexander/Global Look Press

Российский нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный получил красную карточку на 11-й минуте матча второго тура чемпионата России по футболу против калининградской «Балтики». Таким образом, столичная команда осталась в меньшинстве уже в самом начале игры.

На девятой минуте встречи Заболотный грубо сыграл против игрока из команды-соперника, нанеся ему удар шипами в бедро. После видеоповтора главный судья матча Сергей Карасев удалил футболиста с поля. Игра проходит в Москве на домашней арене красно-белых.

Для Заболотного это второй матч РПЛ в составе «Спартака». Он дебютировал за клуб в стартовой игре сезона с махачкалинским «Динамо» (1:0).

Ранее футболисты самарских «Крыльев Советов» одержали победу над «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0 в домашнем матче второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Оба гола были забиты в добавленное ко второму тайму время. На первой компенсированной минуте отличился Вадим Раков, а на седьмой — Фернандо Костанца. Для Ракова это второй гол в сезоне.

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