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24 июля 2025 в 09:13

Таиланд обвинил силы Камбоджи в обстреле из РСЗО

Командование Таиланда заявило, что дало ответ на обстрел со стороны Камбоджи

Истребитель F-16 ВВС Таиланда Истребитель F-16 ВВС Таиланда Фото: Shutterstock/FOTODOM

Камбоджийская сторона осуществила обстрел таиландских военных позиций с использованием реактивных систем залпового огня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на командование Второго военного округа сухопутных войск Таиланда. В ответ на эти действия Таиланд поднял в небо F-16. Самолеты нанесли авиаудары по камбоджийской стороне.

В 09.40 (05.40 мск) Камбоджа нанесла удар по приграничной зоне в провинции Сисакет из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». В 10.51 (06.51 мск) шесть самолетов F-16 вооруженных сил Таиланда были направлены для нанесения авиаудара по камбоджийским войскам. В 10.58 летчики доложили об успешном нанесении ударов по расположениям восьмого и девятого пехотных батальонов сухопутных войск Камбоджи, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что на границе Камбоджи и Таиланда произошло обострение ситуации, переросшее в вооруженные столкновения. Конфликт достиг стадии открытых боевых действий. Дипломатический кризис между странами резко обострился 22 июля, когда Таиланд принял решение отозвать своего посла из камбоджийской столицы. Поводом для этого решения послужил инцидент с тайским военнослужащим, который получил тяжелые ранения в результате подрыва на мине в спорной зоне.

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