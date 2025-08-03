Москвичей предупредили о пике аномальных дождей

Пик аномальных дождей ожидается в Москве вечером 4 августа, заявил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в центре столицы может выпасть до 36 мм осадков. Он добавил, что сильные дожди продолжатся 5 августа, в результате за два дня может пролиться до 80 мм осадков.

За 24 часа (с 15:00 4 августа до 15:00 5 августа. — NEWS.ru) в столице может пролиться до 80 миллиметров, а это климатическая норма дождей за весь август (79 миллиметров — NEWS.ru), — сказал Тишковец.

Синоптик отметил, что 6 августа в столице распогодится, но уже на следующий день в город вернутся ливни. Затем, к пятнице, 7 августа, осадки прекратятся, а в выходные местами могут пройти небольшие дожди. Температура воздуха в течение недели будет колебаться в районе плюс 20–25 градусов.

Ранее мощный ливень парализовал Туапсинский район Краснодарского края и превратил улицы курортных поселков в грязевые потоки. В Новомихайловском уровень воды дошел до колен. По словам очевидцев, в некоторых районах включили сирены и предупреждали о возможной эвакуации.