Российский аэропорт поменял условия работы

В аэропорту Саратова (Гагарин) введены временные ограничения, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его информации, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал он.

Ранее временные ограничения были введены на работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Информация появилась на фоне объявленной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

8 августа в аэропорту Геленджика также ввели временные ограничения. Об этом информировал представитель Росавиации Кореняко, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань впервые перестала принимать и отправлять рейсы с момента открытия.

