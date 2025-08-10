Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 03:25

Российский аэропорт поменял условия работы

Росавиация: в аэропорту Саратова прекратили выпускать самолеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Саратова (Гагарин) введены временные ограничения, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его информации, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал он.

Ранее временные ограничения были введены на работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Информация появилась на фоне объявленной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

8 августа в аэропорту Геленджика также ввели временные ограничения. Об этом информировал представитель Росавиации Кореняко, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань впервые перестала принимать и отправлять рейсы с момента открытия.

В этот же день в аэропорту Саратова (Гагарин) были введены временные ограничения. Артем Кореняко пояснил, что воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.





