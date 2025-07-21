В Москве приостановили движение на одной из линий метро

В Москве приостановили движение на одной из линий метро В Москве приостановили движение на южном участке Калужско-Рижской линии метро

В Москве приостановили движение поездов на южном участке Калужско-Рижской линии метро, сообщает пресс-служба столичного дептранса в Telegram-канале. Отмечается, что сейчас оно вводится в график после проверки инфраструктуры.

На Калужско-Рижской линии нет движения от станции «Октябрьская» до станции «Беляево». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, — говорилось в сообщении.

Ранее сообщалось, что временное увеличение интервалов движения поездов произошло на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (серой ветке) Московского метрополитена. В дептрансе объяснили это необходимостью проверки инфраструктуры. На определенном отрезке линии движение было полностью приостановлено.

Также сообщалось, что метрополитен Нью-Йорка 14 июля оказался затоплен из-за мощных ливней, накрывших северо-восток Соединенных Штатов. Кроме того, пострадали штаты Нью-Джерси и Пенсильвания.

Как сказано в материале, под воду ушли местные дороги, из-за чего по ним не могут проехать автомобили. Основные магистрали Нью-Йорка оказались частично перекрыты из-за потопа и рухнувших деревьев.