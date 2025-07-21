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21 июля 2025 в 09:42

«Русская община» назвала незаконным решение о признании ее нежелательной

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Русская община», которую власти Челябинской области признали нежелательной организацией экстремистского толка, назвала такое решение незаконным и заявила, что соответствующее постановление властей подпадает под статью 282 УК РФ — возбуждение ненависти либо вражды. Руководство «Русской общины» в своем Telegram-канале отметило, что чиновники угрожают мониторингом активности участников в соцсетях и мессенджерах без законных оснований.

Тем самым нарушают кучу законов! Ведь чтобы обвинить человека, а тем более группу людей, нужно основание!говорится в заявлении.

Юристы организации проанализировали действия властей Троицкого района и заявили о неправомерности таких мер. По их мнению, руководители региона бездоказательно предопределили деятельность объединения как противоправную, нарушив конституционные права граждан.

В сообщении отмечается, что подобные действия создают опасный прецедент ущемления прав русского национального движения в масштабах всей страны. Представители «Русской общины» характеризуют поведение местной администрации как непрофессиональное и противоречащее принципам правового государства.

Юристы «Русской общины» уже готовят соответствующие иски. Действия чиновников Троицкого района подпадают под статью 282 УК РФ и сигнализируют об их полной некомпетентности. А вышестоящим ведомствам нужно рассмотреть целесообразность нахождения таких людей на государственной службе, — заключили в организации.

Ранее в Москве чеченка сняла на видео попытку членов «Русской общины» и полицейских задержать детей. Женщина помешала членам объединения произвести неправомерное задержание.

Русская община
Россия
Челябинская область
запреты
нежелательные организации
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