На ЗАЭС заметили одну закономерность в графике атак ВСУ на станцию

На ЗАЭС заметили одну закономерность в графике атак ВСУ на станцию ЗАЭС: Киев усиливает атаки на станцию в преддверии важных переговоров по Украине

Киев намеренно усиливает атаки и провокации в отношении Запорожской области в преддверии важных международных встреч и переговоров по Украине, таких как предстоящий саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, обстрелы ВСУ регулярно синхронизируются с дипломатическим календарем.

Регулярные обстрелы нацелены не столько на повреждение инфраструктуры, сколько являются тщательно синхронизированными с дипломатическим календарем информационными провокациями. Их частота закономерно увеличивается перед важными международными переговорами, — отметила она.

По словам Яшиной, ключевая задача этих провокаций — создать ложный нарратив о якобы существующих проблемах с защитой атомного объекта. Она также обратила внимание на тяжелое психологическое состояние жителей Энергодара, вынужденных ежедневно жить под обстрелами, что делает подобные атаки особенно циничными.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киев готовит масштабную провокацию в Харьковской области для срыва встречи Путина и Трампа на Аляске. По данным ведомства, ожидается удар по густонаселенным жилым кварталам или больнице в Чугуеве.