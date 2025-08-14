Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 августа 2025 в 03:56

НПЗ загорелся при атаке дронов ВСУ на Волгоград

Бочаров: из-за падения обломков дрона ВСУ на Волгоградском НПЗ возник пожар

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 14 августа силами противовоздушной обороны России была отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на территорию Волгоградской области, сообщил в Telegram губернатор региона Андрей Бочаров. При падении обломков дрона возникло возгорание на местном НПЗ, добавил он. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению. По предварительным данным, пострадавших нет, — написал Бочаров.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что после 02:30 в Красноармейском районе Волгограда были зафиксированы взрывы. Местные жители рассказали каналу, что прозвучало не менее пяти — семи громких хлопков. Официальной информации об этом не было. Министерство обороны России информацию не комментировало. SHOT утверждает, что в одном из районов Волгограда после падения обломков одного из сбитых беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины началось возгорание с задымлением.

Волгоград
Андрей Бочаров
ВСУ
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский боец одним решительным действием спас целое подразделение
Врач раскрыла вред неправильно подобранного бюстгальтера
Женщинам назвали главные признаки мужской измены
Власти Чехии признались, сколько снарядов поставили Украине
В Госдуме хотят компенсировать россиянам деньги за платную медицину
В США выдвинули условия по гарантиям безопасности Киеву
НПЗ загорелся при атаке дронов ВСУ на Волгоград
Успенский пост: правила и традиции
SHOT сообщил об атаке дронов ВСУ на Волгоград
Медовый Спас: история и современные традиции
Стало известно, какой самолет способен без посадок долететь из РФ до Аляски
Бутерброды с колбасой унесли жизни двоих итальянцев
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 14 августа, полынь и грибки
В РПЦ высказались о «четвертом пророчестве» Фатимы
Бесятся от зависти: зачем Лондон хочет устроить экокатастрофу в Черном море
Тела трех детей обнаружены в российском городе
«Король ужасов» придумал идеальный финал для Трампа
Сторонник Трампа пропустит саммит лидеров на Аляске
Названо число пострадавших полицейских при протестах в Сербии
Стоимость биткоина обновила исторический рекорд
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде
Общество

Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.