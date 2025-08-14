НПЗ загорелся при атаке дронов ВСУ на Волгоград

В ночь на 14 августа силами противовоздушной обороны России была отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на территорию Волгоградской области, сообщил в Telegram губернатор региона Андрей Бочаров. При падении обломков дрона возникло возгорание на местном НПЗ, добавил он. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению. По предварительным данным, пострадавших нет, — написал Бочаров.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что после 02:30 в Красноармейском районе Волгограда были зафиксированы взрывы. Местные жители рассказали каналу, что прозвучало не менее пяти — семи громких хлопков. Официальной информации об этом не было. Министерство обороны России информацию не комментировало. SHOT утверждает, что в одном из районов Волгограда после падения обломков одного из сбитых беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины началось возгорание с задымлением.