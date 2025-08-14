SHOT сообщил об атаке дронов ВСУ на Волгоград SHOT: в Волгограде зафиксированы взрывы и работа ПВО

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что после 02:30 в Красноармейском районе Волгограда были зафиксированы взрывы. Местные жители рассказали каналу, что прозвучало не менее пяти — семи громких хлопков.

Официальной информации об этом не было. Министерство обороны России информацию не комментировало. SHOT утверждает, что в одном из районов Волгограда после падения обломков одного из сбитых беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины началось возгорание с задымлением.

Ранее пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко официально сообщал, что в аэропорту Волгограда введены временные ограничения. По его данным, воздушная гавань пока не принимает и не выпускает самолеты.

Также Telegram-канал Mash сообщил, что Волгоградская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов, что привело к введению плана «Ковер» в местном аэропорту. Источники канала отметили, что в результате задержаны как минимум четыре рейса, включая направления в Москву и Шарм-эш-Шейх. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.