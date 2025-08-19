Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 19 августа, дышим свободнее

Какого уровня пыльцы злаков, полыни и других аллергенов ждать поллинозникам сегодня,19 августа, в столичном регионе? Ответ не радует: хоть полыни и стало сильно меньше, но грибковые споры продолжают активно витать в воздухе.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Вторник в столице обещает быть прохладным и дождливым. Температура не поднимется выше +20 °C градусов. Весь день ожидается переменная облачность, а утром возможны осадки. Влажная атмосфера мешает распространению пыльцы трав, но создает комфортные условия для спор плесневых грибов.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 19 августа

Сейчас в Москве уровень пыльцы в Москве существенно упал. Причина тому — весьма дождливая погода последних нескольких дней. Полынь фиксируется лишь в минимальных значениях — на карте она отмечена зеленым. А злаки, отравлявшие жизнь поллинозникам, наконец-то пропали, сообщают мониторинговые службы.

В то же время концентрация грибков продолжает быть весьма ощутимой для аллергиков: кладоспориум встречается в значительных концентрациях, а альтернария присутствует в меньшем количестве, но тоже может вызывать неприятные реакции у аллергиков.

Несмотря на то что основная активность растений, тех же злаков и сорняков, сходит на нет, ситуация не стала безопасной. Уровень пыльцы в воздухе Москвы сейчас не самый высокий, а вот активность грибков весьма существенная. В таких ситуациях стоит быть осторожными: споры способны провоцировать кашель, насморк и раздражение глаз. Постарайтесь избегать долгих прогулок в утренние часы, особенно после дождя. Дома держите окна закрытыми в периоды высокой влажности, используйте воздухоочистители и старайтесь минимизировать контакт с сырыми поверхностями. Регулярная уборка и промывание носа помогут снизить воздействие аллергенов.

