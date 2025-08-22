Самая холодная летняя ночь пришла в Москву

Минувшая ночь, 22 августа, оказалась в Москве самой холодной за последние два месяца, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в комментарии РИА Новости. На метеостанции ВДНХ температура опустилась до +8,4. В разных районах столицы также зафиксированы низкие температуры.

В Москве самая холодная ночь за последние два месяца. В Москве наступила настоящая осень. За минувшую ночь на опорной метеостанции ВДНХ воздух остыл +8,4. Это второе место по ночному холоду за все лето. Посвежее за весь сезон было только в ночь на 22 июня (+7,8), — сказал синоптик.

Ранее метеоролог и эксперт центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что 1 сентября в Москве и области ожидается до +18 градусов. По его словам, в первой половине дня местами возможен кратковременный дождь. В этот же день пройдет холодный фронт, и к вечеру станет ощутимо прохладнее, особенно в западных и юго-западных районах Подмосковья.

Кроме того, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил, что сентябрь 2025 года может быть таким же теплым, как и в прошлом году. Тогда средние показатели превысили климатическую норму примерно на пять градусов.