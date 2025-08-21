Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 10:40

Синоптик раскрыл прогноз погоды на 1 сентября в Москве

Синоптик Ильин: 1 сентября в столичном регионе воздух прогреется до 18 градусов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В первый день учебы, 1 сентября, в столичном регионе будет до 18 градусов, заявил метеоролог, эксперт прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, переданным «Ридусом», в первой половине дня местами может пройти небольшой кратковременный дождь.

На 1 сентября в Москве и области ожидается достаточно теплая погода. Ночью по области 15-20 градусов. В утренние часы — как раз на период проведения линейки — воздух может уже прогреться до 18-19 градусов, — сказал Ильин.

Он добавил, что в тот же день пойдет холодный фронт и о к вечеру почувствуется похолодание. Особенно оно будет заметным в западных и юго-западных районах Московской области.

Как сообщалось, по данным руководителя прогностического центра «МЕТЕО» Александра Шувалова, сентябрь 2025 года может быть таким же теплым, как и в прошлом году. Он напомнил, что тогда средняя температура превышала климатическую норму примерно на пять градусов.

синоптики
погода
Россия
дожди
