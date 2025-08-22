Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 12:28

Названа идеальная температура для сна

Терапевт Коньков: температура +18-22 градуса является самой комфортной для сна

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сон при температуре в комнате от +18 до +22 градусов является самым здоровым, заявил в беседе с Lenta.ru заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета Росбиотех Александр Коньков. По его словам, в таких условиях организм легче переходит в фазу глубокого сна, при этом терморегуляция тела не нарушается.

При температуре выше +24 градусов усиливается потоотделение, нарушается сердечный ритм и снижается качество сна, — уточнил специалист.

В то же время температура ниже +16 градусов заставляет тело тратить энергию на согревание, что мешает расслаблению, добавил эксперт. Но проветривать комнату все равно необходимо, поскольку свежий воздух улучшает кислородный обмен, резюмировал Коньков.

Ранее врач-психотерапевт Ирина Крашкина рассказала, что побороть сонливость в пасмурную погоду помогут прогулки по утрам и белковая пища. По ее словам, это поможет синтезу нейромедиаторов — серотонина и дофамина. В частности, эксперт посоветовала есть на завтрак творог, яйца или йогурт.

