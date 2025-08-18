Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 10:04

Врач рассказала, как побороть сонливость в пасмурную погоду

Психотерапевт Крашкина: чтобы побороть сонливость, нужно есть больше белка

Побороть сонливость в пасмурную погоду помогут прогулки по утрам и белковая пища, заявила РИАМО врач-психотерапевт Ирина Крашкина. По ее словам, это поможет синтезу нейромедиаторов — серотонина и дофамина.

И справиться с этим можно уже за неделю, если включить три простых механизма: свет, движение и белок. <…> Утром — яйца, творог, йогурт. В обед — рыба, курица, бобовые. Это не диета, это поддержка, — рассказала Крашкина.

Ранее психолог Татьяна Чернякова заявила, что медитации, сон, йога, правильное питание и способность управлять своей реакцией на негативные события помогают повысить стрессоустойчивость. По ее словам, для успешной борьбы с отрицательными событиями и их накоплением необходимо постоянно работать над собой.

Татьяна Чернякова отметила, что повышению стрессоустойчивости также способствуют регулярные физические нагрузки. Они помогают сбалансировать уровень кортизола и стимулируют выброс эндорфинов, серотонина и дофамина.

