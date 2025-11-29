День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 17:10

На Украине раскрыли стратегию Киева на новом раунде переговоров с США

Умеров: Киев продолжит согласование всех сформулированных в Женеве наработок

Рустем Умеров Рустем Умеров Фото: Matthias Wehnert/Keystone Press Agency/Global Look Press
Киев планирует продолжить согласование всех наработок по мирному решению конфликта, заявил в своем Telegram-канале глава украинской делегации на переговорах с США Рустем Умеров. По его словам, утром 29 ноября он связался с президентом Владимиром Зеленским и доложил о состоянии подготовки, ключевых позициях и ожидаемых результатах следующего этапа переговорного процесса.

В США продолжим согласование всех наработок, которые были сформированы во время встреч в Женеве, — отметил он.

Ранее Зеленский заявил, что Европейский союз должен срочно принять решение по замороженным активам России. Призыв главы украинского государства прозвучал на фоне крупнейшего скандала в стране, связанного с уголовным делом о коррупции в сфере энергетики, и отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Также сообщалось, что страны Европейского союза были отстранены от многих аспектов переговоров по урегулированию кризисной ситуации на Украине. В частности, Евросоюз теперь участвует лишь в двусторонних обсуждениях.

Рустем Умеров
Украина
США
переговоры
