«Разрушать проще»: Рябков о «заводских настройках» в отношениях с США Рябков сообщил об отсутствии заводских настроек в отношениях России и США

В диалоге РФ и США не было никаких «заводских настроек» со времен установления этих отношений, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, российская сторона готова к выстраиванию новых дипломатических отношений, так как строить всегда тяжелее, чем уничтожать.

Нет, у нас есть некое здание отношений, которое пошло трещинами, которое рушится. Виноваты в этом американцы. Я думаю, что разрушать проще, чем строить. Мы к строительству готовы, — отметил он.

Ранее Рябков заявил, что передача Киеву Tomahawk приведет к качественному изменению обстановки, однако не повлияет на СВО. По его словам, использование этих крылатых ракет возможно лишь с участием американского персонала. Также дипломат подчеркнул, что Россия призывает США трезво и здраво подойти к вопросу соответствующих поставок Киеву.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров выразил готовность координироваться с США по украинскому кризису. На встрече с госсекретарем США Марко Рубио он указал на готовность России объединить усилия по устранению первопричин украинского конфликт.